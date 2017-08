Na dražbi dragocenosti Williama Butlerja Yeatsa in njegove družine

London, 21. avgusta - Na dražbi londonske avkcijske hiše Sotheby's bodo med drugim ponudili ljubezenska pisma pesnika Williama Butlerja Yeatsa in mizo, na kateri je pisal, umetnine, ki so jih ustvarili njegov brat, sestre in oče ter knjige in pohištvo. Predmete bodo sprva predstavili septembra na razstavah v Dublinu in Londonu, poroča britanski The Guardian.