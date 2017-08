V Berlinu septembra mednarodni kongres za demokracijo in svobodo

Berlin, 20. avgusta - Berlinski Sklad Petra Weissa za politiko in umetnost bo od 8. do 10. septembra v času mednarodnega literarnega festivala v Berlinu pripravil kongres s 120 gosti in 30 okroglimi mizami. Ugledni intelektualci različnih disciplin bodo v dialogu z javnostjo razmišljali o trenutnih izzivih in priložnostih za demokracijo in svobodo.