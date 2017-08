Prevajalec, ugankar in operni pevec Jože Stabej praznuje 85 let

Ljubljana, 21. avgusta - Prevajalec, ugankar, urednik in operni pevec Jože Stabej danes praznuje 85 let. Med drugim se je uveljavil kot prevajalec Samuela Becketta, Williama Goldinga, Toni Morrison in Iva Andrića. Za svoje prevajalsko delo je leta 1986 prejel Sovretovo nagrado.