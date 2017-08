Šišenska garažna razprodaja priložnost za izmenjavo in druženje

Ljubljana, 20. avgusta - Pred Vodnikovo domačijo v Ljubljani bo danes med 10. in 16. uro potekala prva šišenska garažna razprodaja, ki jo pripravlja iniciativa Uredimo Vodnikovo. Njena predstavnica Nika Logar je za STA pojasnila, da je njen namen prodaja, izmenjava in podarjanje stvari, ki jih ljudje doma ne potrebujejo več, ter druženje sosedov in drugih obiskovalcev.