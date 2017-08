Mariborski Vrtec Pekre do 1. septembra nared za prihod otrok

Maribor, 20. avgusta - Potem ko so v Mariboru lani jeseni po številnih zapletih naposled le dočakali začetek gradnje novega Vrtca Pekre, se bodo otroci, starši in vzgojitelji v prihajajočem novem šolskem letu že lahko razveselili novih prostorov. Gradnja poteka po načrtih, trenutno izvajajo še zaključna dela in po napovedih bo novi vrtec 1. septembra že odprt.