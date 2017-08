V Benetkah bodo nagradili britanskega režiserja Stephena Frearsa

Benetke, 17. avgusta - Na beneškem filmskem festivalu, ki bo potekal med 30. avgustom in 9. septembrom, bodo britanskemu režiserju Stephenu Frearsu podelili posebno nagrado, namenjeno ustvarjalcem, ki so z inovativnimi prijemi obogatili sodobno kinematografijo. Frears bo nagrado prejel 3. septembra pred svetovno premiero njegovega filma Viktorija in Abdul.