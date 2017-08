ICC malijskega džihadista zaradi uničenja v Timbuktuju obsodilo na plačilo 2,7 milijona evrov

Haag, 17. avgusta - Mednarodno kazensko sodišče (ICC) v Haagu je danes malijskega džihadista Ahmada al Fakija al Mahdija zaradi uničenja devetih zaščitenih mavzolejev in mošeje v malijskem mestu Timbuktu leta 2012 obsodilo na plačilo 2,7 milijona evrov odškodnine. Lani so ga že obsodili na devet let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.