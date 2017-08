V Hongkongu zaprli voditelje opozicijskega Gibanja dežnikov

Hongkong, 17. avgusta - V Hongkongu so zaprli Joshuo Wonga in še dva njegova kolega iz t. i. Gibanja dežnikov, ki je leta 2014 organiziralo množične proteste za ohranitev demokracije v tem kitajskem mestu. Zaprli so jih zaradi njihove vloge v teh protestih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.