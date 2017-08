V krškem Vipapu opozarjajo na možnost prekomernega hrupa ob remontno-vzdrževalnih delih

Krško, 20. avgusta - V papirniški družbi Vipap Videm Krško danes začenjajo redna letna remontno-vzdrževalna dela na napravah za proizvodnjo papirja in predelavo starega papirja ter na energetskih napravah. Ob tem bo ob zaustavljanju posameznih energetskih naprav, predvsem pa ob njihovem vnovičnem zagonu, do sobote občasno verjetno prekomerno hrupno, so opozorili.