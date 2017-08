Tudi v Hitu zadovoljni s poletnim turističnim obiskom

Nova Gorica/Kranjska Gora, 20. avgusta - V igralniški družbi Hit so zelo zadovoljni s poletnim obiskom in številom nočitev v njihovih hotelih. Do konca julija je v njihovih hotelih prenočevalo 120.800 gostov, kar je 24,8 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Samo v juniju in juliju so našteli 45.800 nočitev, kar je 49,7 odstotka več kot lani.