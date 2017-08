Na voljo prijave na Falling Walls Lab 2017

Ljubljana, 16. avgusta - Ljubljanski univerzitetni inkubator (LUI) in ljubljanska univerza v septembru organizirata tretji mednarodni Falling Walls Lab 2017, na katerem vsako leto izberejo najbolj prebojne ideje. Letošnja novost sta dve brezplačni obvezni delavnici javnega nastopanja in učinkovite predstavitve, so sporočili z LUI.