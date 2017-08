Podnebne spremembe naj bi po mnenju znanstvenikov zmanjšale pridelek pšenice, riža in koruze

Miami, 19. avgusta - Podnebne spremembe, ki so eden večjih izzivov sodobnega časa in bodo v prihodnje še bolj izrazite, imajo lahko neugoden učinek na pšenico, riž in koruzo - pridelke, ki so ključnega pomena za preživetje človeka, ugotavljajo znanstveniki. Višje temperature, tudi za stopinjo Celzija, namreč vodijo v manjšo pridelavo hrane.