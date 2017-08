Kairo, 16. avgusta - Arheologi so na jugu Egipta odkrili tri grobnice, stare okrog 2000 let. Našli so jih na območju Al-Kamin al-Sahrawi v pokrajini Minya dobrih 200 kilometrov južno od Kaira. V grobnicah je bilo nekaj različnih sarkofagov in ostanki gline.