Janja Garnbret, Mina Markovič, Katja Kadič in Jernej Kruder slovenski aduti na EP v Münchnu

Ljubljana, 16. avgusta - München bo v petek in soboto gostil evropsko prvenstvo športnih plezalk in plezalcev v balvanskem plezanju. Balvansko prvenstvo stare celine bo hkrati sklepna tekma svetovnega pokala v balvanih, kar pomeni, da bodo v bavarski prestolnici okronali nove evropske prvake v balvanih in kombinaciji ter tudi skupne zmagovalce svetovnega pokala v balvanih.