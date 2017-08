Erjavec na pogovoru z ameriškimi senatorji tudi o arbitraži

Brdo pri Kranju, 15. avgusta - Z delegacijo ameriških senatorjev, ki je na obisku v Sloveniji, se je danes na Brdu pri Kranju srečal tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec. Med drugim so govorili o gospodarskem sodelovanju med ZDA in Slovenijo ter razmerah na Zahodnem Balkanu. Minister je izrazil tudi nezadovoljstvo glede ameriškega stališča do arbitražne odločitve.