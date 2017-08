Macron prijavil fotografa zaradi nadlegovanja med počitnicami

Pariz, 15. avgusta - Francoski predsednik Emmanuel Macron je policiji prijavil fotografa zaradi nadlegovanja med počitnicami, so danes sporočili iz Elizejske palače. Kot so dodali, je fotograf večkrat z motorjem sledil predsedniku in brez dovoljenja vstopil na zemljišče počitniške rezidence, kjer Macron in njegova soproga Brigitte preživljata počitnice.