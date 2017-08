Tadej Brdnik in Eva Petrič na uvodu newyorškega plesnega festivala Battery

New York, 15. avgusta - Na jugu Manhattna se je v nedeljo začel letošnji plesni festival na prostem Battery, ki bo trajal vse do 19. avgusta. Med uvodnimi predstavami je bila Tatting slovenskega plesalca in koreografa Tadeja Brdnika iz najstarejše poklicne plesne šole v ZDA šole Martha Graham, odrsko sceno pa je popestrilo jadro iz čipke umetnice Eve Petrič.