Japonska kapitulacija pred 72 leti vojno končala tudi v Aziji in na Pacifiku

Tokio, 15. avgusta - Na današnji dan pred 72 leti je kapitulirala Japonska, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku. Kapitulacija je hkrati vodila v konec kolonialne vladavine Japonske na Korejskem polotoku in njenega vpliva v Jugovzhodni Aziji. Tako danes Severna in Južna Koreja obeležujeta dan narodne osvoboditve.