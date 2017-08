Začela se je prenova Gosposvetske ceste v Ljubljani

Ljubljana, 14. avgusta - Na Gosposvetski cesti v Ljubljani, ki ji na Mestni občini Ljubljana (MOL) napovedujejo novo podobo, projekt prenove pa se začenja danes, bo do petka delno oviran promet. "Prenovili bomo vodovod, kanalizacijo, plinovod, vročevod in javno razsvetljavo. Nova podoba Gosposvetske ceste bo s tlakovanjem sledila videzu Slovenske ceste," so navedli na MOL.