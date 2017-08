Znane finalistke izbora za naziv evropske destinacije odličnosti

Ljubljana, 14. avgusta - Slovenska turistična organizacija (STO) je razkrila pet finalistk izbora nove evropske destinacije odličnosti. To so Radol'ca, Koper, Ptuj, Kras in Slovenske Konjice. Strokovna komisija bo finalistke ocenila v okviru terenskega ocenjevanja, ime zmagovalke pa bo znano konec avgusta.