Zaradi monsuna v Nepalu, Indiji in Bangladešu več kot 170 mrtvih

New Delhi/Katmandu/Daka, 14. avgusta - Monsunsko deževje je v zadnjih treh dneh v Himalaji sprožilo številne zemeljske plazove in poplave, ki so v Nepalu zahtevali najmanj 80 življenj, v Indiji 73, v Bangladešu pa 22, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Tako je skupno umrlo najmanj 175 ljudi.