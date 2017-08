Wozniackijeva in Svitolina finalistki Toronta

Toronto, 13. avgusta - Danka Caroline Wozniacki in Ukrajinka Elina Svitolina sta finalistki turnirja WTA v Torontu z nagradnim skladom 2,4 milijona dolarjev. Šestopostavljena Wozniackijeva je v polfinalu s 6:2 in 6:3 izločila Američanko Sloane Stephens, petopostavljena Svitolina pa je gladko s 6:1 in 6:1 premagala drugo nosilko, Romunko Simono Halep.