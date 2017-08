V ameriški zvezni državi Virginiji zborovanje neonacistov povzročilo uvedbo izrednih razmer

Richmond, 12. avgusta - Zgodaj zjutraj v soboto so v temi k spomeniku generalu konfederacije v Charlottesvillu v zvezni državi Virginiji z baklami, orožjem, nacističnimi ornamenti, oblečeni v rjave srajce in vzkliki v bran bele rase prišli ameriški neonacisti in rasisti. Prišli so tudi protestniki in guverner Virginije je moral zaradi spopadov razglasiti izredne razmere.