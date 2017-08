Delo: Nova kriza za vogalom (12. 8.)

Ljubljana, 12. avgusta - Po novembrski zmagi Donalda Trumpa in kasnejših devetih mesecih skoraj neprekinjene bikovske rasti delnic so ameriške in tudi azijske in druge svetovne borze zdaj prvič v padajočem trendu in na resni preizkušnji. Glavni vzrok je spet Trump, tokrat s svojo trdo izmenjavo groženj s severnokorejskim samodržcem Kim Džong Unom, v Delu piše Miha Jenko.