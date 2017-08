ZDA lani prvič po letu 2009 s padcem števila tujih obiskovalcev

Washington, 12. avgusta - ZDA so lani prvič po letu 2009 sprejele manj tujih obiskovalcev kot leto prej, kažejo podatki ameriškega ministrstva za trgovino. Vendar to nima nič opraviti z novim predsednikom Donaldom Trumpom in njegovo politiko, saj je bil Trump na položaj izvoljen šele novembra lani, nastopil pa ga je 20. januarja letos.