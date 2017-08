Agrokor se sooča s pravdami in izvršbami, revizije še ni

Zagreb, 11. avgusta - Hrvaški koncern Agrokor se sooča z več pravdnimi postopki in izvršbami ter tudi arbitražnimi postopki v Londonu, kaže zadnje poročilo izredne uprave. Maloprodajne družbe so imele v prvem polletju 7,3 milijarde kun prihodka in 234 milijonov kun bruto izgube iz poslovanja. Primerjave za lani še ni, ker revizija lanskega poslovanja še ni končana.