Konec avgusta na Ptuju spet čas za poezijo in vino

Ptuj, 13. avgusta - Med 23. in 26. avgustom bodo na Ptuju potekali 21. Dnevi poezije in vina. Letošnja častna gosta festivala bosta slovenski pesnik Andrej Brvar in čilski pesnik Raul Zurita, v fokusu pa bo sodobna madžarska poezija. Festival bodo 22. avgusta po več slovenskih krajih in v zamejstvu uvedli Večeri pred Dnevi.