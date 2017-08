Neurje prizadelo več delov Evrope

Dunaj, 11. avgusta - Več delov Evrope je ponoči prizadelo močno neurje. v Avstriji je bilo največ težav zaradi številnih podrtih dreves in odkritih streh, ponoči pa je bilo zaprtih tudi kar nekaj cest. O hujših posledicah neurja poročajo še iz Italije, kjer so življenje izgubili trije ljudje in z Madžarske, kjer je umrl moški. Hudo je bilo tudi na Češkem in Slovaškem.