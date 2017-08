Pozno zvečer se je neurje razbesnelo še na Štajerskem in v Prekmurju

Ljubljana/Maribor/Murska Sobota, 11. avgusta - Potem ko so nevihte z vetrom v četrtek popoldne in zvečer težave povzročale v zahodni in osrednji Sloveniji, se je pozno zvečer in ponoči neurje razbesnelo še na Štajerskem in v Prekmurju. O podrtih drevesih in odkritih strehah so med drugim poročali iz Ljutomera, Zavrča, Lendave in Gornje Radgone. Po polnoči se je vreme umirilo.