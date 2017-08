Zapletom ob lendavski bioplinarni ni videti konca

Lendava, 10. avgusta - Bioplinarna podjetja Ecos v Lendavi še vedno obratuje kljub protestom tamkajšnje civilne iniciative Ustavimo smrad, ugotovljenim kršitvam inšpektorjev in zahtevi občine po takojšnjem zaprtju zaradi domnevne kršitve okoljskega dovoljenja. Pri Ecosu pa trdijo, da upoštevajo vsa navodila inšpektorjev ter da so smrad in druge vplive odpravili.