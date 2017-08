O določenih spremembah zakona o financiranju občin še dodaten razmislek

Ljubljana, 10. avgusta - Na finančnem ministrstvu je dopoldne potekal sestanek s predstavniki občin. Tokrat so bile tema spremembe zakona o financiranju občin. Zakonski predlog je vlada konec junija posredovala v DZ, a so v občinah z njim precej nezadovoljni. Z vladne strani so danes dobili obljubo, da bo o določenih rešitvah narejen še dodaten razmislek.