Montpellier, 10. avgusta - Na jugu Francije je v sredo izbruhnil požar, v katerem je doslej zgorelo okoli 500 hektarjev borovega gozda in grmičevja. Zaradi požara, ki so ga ponoči lokalizirali, so morali v bližini mesta Saint-Pons-de-Mauchiens evakuirati okoli 400 ljudi.