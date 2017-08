Bruce Springsteen so bo podal na Broadway

New York, 11. avgusta - Ameriški glasbenik Bruce Springsteen, ki s svojimi maratonskimi koncerti polni stadione, se bo podal na Broadway. Glasbenik z vzdevkom The Boss je v sredo napovedal serijo solo nastopov na newyorških gledaliških deskah. Začela se bo 12. oktobra, glasbenik pa bo do do 26. novembra vsak teden nastopil petkrat.