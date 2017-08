Na ljubljanskih ulicah več primerov vsiljivega beračenja in pobiranja prostovoljnih prispevkov

Ljubljana, 10. avgusta - Policisti na ljubljanskih ulicah obravnavajo več primerov vsiljivega beračenja in pobiranja prostovoljnih prispevkov, ki ga izvajajo predvsem tuji državljani. V sredo so tako kaznovali več državljanov Romunije, zaradi tovrstnih prekrškov pa so sodišča po predlogih ljubljanskih policistov letos do avgusta skupaj odredila izgon 19 tujcev iz države.