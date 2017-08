Rast naročil dvignila prihodke ThyssenKrupp

Berlin, 10. avgusta - Nemški industrijski in jeklarski velikan ThyssenKrupp je v tretjem četrtletju svojega poslovnega leta, med aprilom in junijem, ustvaril 120 milijonov evrov čistega dobička, kar je osem odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Nasprotno so se prihodki in dobiček iz poslovanja okrepili. Število naročil namreč raste, zato so v družbi optimistični.