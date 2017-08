Kranjski policisti opozarjajo na obvezno uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov za otroke

Kranj, 10. avgusta - Kranjski policisti znova opozarjajo na obvezno uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov za otroke v avtomobilu, saj ti rešujejo življenja in so zelo učinkoviti pri preprečevanju telesnih poškodb v nesrečah. Zaradi njihove neuporabe sta ponoči v nesreči pri Lipcah iz avtomobila padla odrasli in otrok, so sporočili s PU Kranj.