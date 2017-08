Koroški mladinski hoteli poleti zelo dobro zasedeni

Radlje ob Dravi/Ravne na Koroškem/Slovenj Gradec, 13. avgusta - Na Koroškem obratujejo trije mladinski hoteli in vsi trije so v poletnem času zelo dobro zasedeni. Hostle v Slovenj Gradcu, na Ravnah na Koroškem in v Radljah ob Dravi polnijo športniki na športnih pripravah, kolesarji, pohodniki in obiskovalci različnih prireditev.