Portorož, 12. avgusta - Za portoroškimi hotelirji je spodbuden prvi del sezone, saj so tako v Hotelih Bernardin kot v Hotelih LifeClass zabeležili višjo zasedenost oz. število nočitev kot v tem času lani. Trenutno so hoteli skoraj ali v celoti zasedeni, tudi obeti za nadaljevanje sezone pa so dobri.