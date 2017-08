Potres na Kitajskem domnevno terjal do 100 življenj

Chengdu, 8. avgusta - V današnjem potresu z magnitudo 6,5 na jugozahodu Kitajske v provinci Sečuan bi lahko umrlo do 100 ljudi, več tisoč pa bi jih lahko bilo poškodovanih, je sporočila kitajska nacionalna komisija za naravne nesreče. Po prvih ocenah pa je bilo v potresu poškodovanih več kot 130.000 hiš. Uradno so sicer doslej potrdili pet mrtvih in 60 ranjenih.