Kenijci so se množično udeležili volitev

Nairobi, 8. avgusta - Kenijci so se danes množično udeležili predsedniških volitev, na katerih sta bila glavna tekmeca dosedanji predsednik Uhuru Kenyatta in opozicijski voditelj Raila Odinga. Vsem, ki so obtičali v vrstah po zaprtju volišč, so dovolili oddati glas, dlje pa so bila odprta tudi volišča, kjer so bile zamude. Prve izide je pričakovati v sredo.