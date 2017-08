Med hišno preiskavo 58-letniku zasegli ročni bombi, naboje in pirotehnične izdelke

Maribor, 8. avgusta - Policisti so ob obravnavi nasilja v družini pri osumljenem 58-letniku iz okolice Majšperka minuli teden na več naslovih opravili hišno preiskavo in pri tem našli orožje in pirotehnične izdelke. Zasegli so dve ročni bombi M52, okoli 600 različnih nabojev, za katere ni imel ustreznih dovoljenj, ter okoli 200 kosov pirotehničnih izdelkov.