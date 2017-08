z informacijami po celotni vesti

Begunje na Gorenjskem, 8. avgusta - V starosti 88 let je v petek umrl glasbenik Vilko Ovsenik, je poročal Radio Slovenija. Vilko Ovsenik je bil brat Slavka Avsenika in član narodnozabavnega Ansambla bratov Avsenik. Bil je avtor, soavtor in aranžer okrog 800 skladb oziroma celotnega repertoarja slavnega ansambla.