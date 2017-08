V Ljubljani največja poletna kulturna atrakcija Plečnik in njegova zapuščina

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 9. avgusta - Ljubljano poleti določa vrvež. Turisti in domačini se zgrnejo na ulice in uživajo v utripu mesta. Koliko pa jih ob tem zanima kultura? Prestolnico poleti zelo zaznamuje Ljubljana festival, na katerem beležijo dober obisk Slovencev in tujcev, pritegnejo tudi ostale prireditve na prostem in muzeji, a primat zanimanja drži Plečnikova zapuščina.