Nepremičnine nekdanje tovarne sladkorja v Ormožu v roke Agrane Studen

Ljubljana, 8. avgusta - Skupina Agrana Studen je kupila pakirni center, silos in skladišča v Ormožu. Objekti so del nekdanje tovarne sladkorja, ki jih je nizozemski koncern Cosun prodajal precej časa. "Skupina je s tem okrepila položaj za nemoteno in pravočasno dobavo sladkorja na trge EU in Zahodnega Balkana," so danes sporočili iz holdinga Studen.