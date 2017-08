Turistični utrip v osrednji Sloveniji vse bolj živahen

pripravila Maruša Lubej

Ljubljana, 15. avgusta - Pri Turizmu Ljubljana se v sodelovanju s predstavniki obljubljanskih občin od leta 2011 trudijo, da bi spodbudili in oživili turistične aktivnosti v osrednji Sloveniji. Ljubljanske turiste tako usmerjajo tudi na oglede zunaj prestolnice in organizirajo dogodke po regiji. Rezultati so že opazni, poudarjajo v ljubljanskem turističnem zavodu.