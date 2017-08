V piranski Krstilnici Beli veter Joni Zakonjšek

Piran, 8. avgusta - V Krstilnici Sv. Janeza Krstnika bo od drevi razstavljena slika Joni Zakonjšek Beli veter. Delo je od leta 2013 do letošnjega poletja nastajalo v Beli krajini, kjer slikarka trenutno živi, v Piranu pa bo na ogled do 3. septembra. Umetnostni kritik Dejan Mehmedović je zapisal, da je Beli veter delo ustvarjeno s potrpljenjem, pogumom in iskrenostjo.