Neurje v nedeljo povzročalo težave na Hrvaškem in v BiH

Pulj/Sarajevo, 7. avgusta - Hrvaško je v nedeljo zvečer zajelo silovito neurje z močnim vetrom in udari strel, ki je najhuje prizadelo Istro. O obilnem deževju in neurjih s točo so poročali tudi iz Bosne in Hercegovine. Z neurji je Balkan dobil tudi ohladitev po hudem vročinskem valu v minulih dneh, poročajo hrvaški mediji.