Na Dvoru pri Žužemberku 6. Dvorski likovni dnevi

Dvor pri Žužemberku, 7. avgusta - Na domačiji Rezelj na Dvoru pri Žužemberku se danes začenja likovno srečanje 6. Dvorski likovni dnevi, na katerih bodo do vključno petka gostili deset slovenskih in pet tujih likovnikov. Likovno kolonijo bodo v petek končali s prodajno razstavo pri Rezljevih, avtorje in njihova dela bo predstavila umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn.