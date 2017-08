V Vietnamu poplave in plazovi zahtevali najmanj 26 življenj

Hanoi, 7. avgusta - Zaradi poplav in plazov, ki so konec tedna prizadeli Vietnam, je v tej azijski državi umrlo najmanj 26 ljudi, 15 je pogrešanih. Prizadeto je prometno omrežje in uničenih več sto hiš. Trenutna škoda je ocenjena na približno 40 milijard dolarjev (34 milijonov evrov), poročajo tuje tiskovne agencije.