Iz Venezuele poročajo o domnevnem uporu med vojaki

Caracas, 6. avgusta - V venezuelskem mestu Valencia naj bi danes prišlo do upora vojske in pozivov k vstaji proti predsedniku države Nicolasu Maduru. Koliko vojakov naj bi sodelovalo v uporu, za zdaj ni jasno. Eden vodilnih predstavnikov vlade Diosdado Cabello je medtem sporočil, da so aretirali več teroristov, ki so napadli vojaško oporišče, poroča britanska mreža BBC.